«Ее почти нет»: Путин о безработице в России Путин: уровень безработицы в России опустился ниже 3%

Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/REUTERS

Владимир Путин

Уровень безработицы в России опустился ниже трех процентов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. По его словам, такой низкий показатель стал возможен благодаря проводимой экономической политике, передает ТАСС.

У нас сегодня благодаря целому ряду обстоятельств, и прежде всего, конечно, [благодаря] экономической политике, которую проводит руководство страны и правительство, исторически минимальный уровень безработицы. Он уже опустился меньше 3%: 2,9–2,8% безработицы. Ее почти нет, — уточнил Путин.

В конце апреля глава государства сообщал, что уровень безработицы находился на уровне трех процентов. Путин отмечал, что была набрана положительная динамика, а показатели снизились даже в тех регионах, где безработица была исторически высокой. Он особенно подчеркнул, что значительно снизилась молодежная безработица.

Также российский лидер обращал внимание, что по итогам первых месяцев 2024 года в России наблюдаются хорошие темпы роста внутреннего валового продукта. Он напомнил, что по итогам 2023 года рост ВВП составил 3,6%, несмотря на беспрецедентные вызовы в экономике на фоне санкционного давления на РФ.