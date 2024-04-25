Путин отметил хорошие темпы роста ВВП России в условиях санкций

Первые месяцы 2024 года показали хорошие темпы роста внутреннего валового продукта России, заявил на съезде союза промышленников и предпринимателей РФ президент Владимир Путин. Он уточнил, что экономика страны набирает хорошую динамику даже в условиях беспрецедентных вызовов.

Позитивные тенденции укрепляются, несмотря на беспрецедентные вызовы в экономике, хорошими темпами растет ВВП. <...> По итогам прошлого года ВВП России, как вы знаете, прибавил 3,6%. Статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы, — подчеркнул глава государства.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассказал, что повышение доходов российских граждан по итогам 2024 года прогнозируется на 5,3% в реальном выражении. По его словам, в номинальном выражении ожидается увеличение доходов населения на 12,3%.