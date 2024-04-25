Стало известно о рекордном снижении безработицы в России Путин: безработица в России снизилась до рекордного уровня в 3%

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В России уровень безработицы удерживается на уровне в 3%, при этом трудоустроенность возросла, в том числе среди молодежи, сообщил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС. Глава государства уточнил, что набрана положительная динамика, а показатели снизились даже в тех регионах, где безработица была исторически высокой.

В целом набрана хорошая, сильная динамика, что заметно и по состоянию рынка труда. Сегодня в России рекордно низкая безработица — менее трех процентов. Что особенно важно — мы сократили ее так называемую структурную компоненту, то есть значительно снизилась молодежная безработица, — сказал он.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что в течение 2024 доходы граждан страны увеличатся на 5,3%. По его словам, в номинальном выражении, согласно прогнозам специалистов, ожидается повышение данного на 12,3%.

До этого Владимир Путин отметил, что в по итогам первых месяцев 2024 года в России наблюдаются хорошие темы внутреннего валового продукта (ВВП). Он также напомнил, что по итогам 2023 года рост ВВП составил 3,6%, несмотря на беспрецедентные вызовы в экономике на фоне санкционного давления на РФ.