Путин раскрыл секрет успеха в любом деле Путин заявил, что умение работать в команде является залогом успеха

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что умение работать в команде и любовь к своему делу являются залогом успеха и достижения нужного результата. Глава государства выделил первый навык отдельным пунктом, отвечая на вопрос китайской студентки.

Чтобы добиться результата в любом виде деятельности, нужно, во-первых, любить то, чем вы занимаетесь. Если вы любите, вы точно будете думать о каждых деталях того, чем занимаетесь, днем и ночью. Просыпаться — будете думать об этом, ложиться спать — будете думать об этом. И всегда будете находить нужные решения, — сказал Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Так президент ответил на вопрос о том, как молодежь России и Китая может укрепить взаимопонимание и справиться с вызовами. Отдельно Путин обратил внимание на умение работать в команде. По словам президента, этот навык в современном мире, особенно в науке, образовании и экономике, позволяет создать конкурентные преимущества при достижении целей.

Владимир Путин также призвал следовать одному важному правилу. Президент отметил, что нужно не думать, как кого-то победить, а думать, как самому стать лучше.

Ранее глава РФ вручил храму Покрова Пресвятой Богородицы в китайском Харбине икону Спаса Нерукотворного. Президент передал ее служителю храма «на память о встрече».