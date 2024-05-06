Раскрыты некоторые подробности уголовного дела против Зеленского Картаполов: в деле против Зеленского фигурирует статья о покушении на убийство

В уголовном деле, возбужденном в отношении президента Украины Владимира Зеленского в России, много статей, уточнил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, которые приводит Telegram-канал SHOT, они связаны в том числе с распространением наркотиков и покушением на убийство.

Там много статей — от распространения наркотиков до покушения на убийство, — сказал Картаполов.

Ранее в базе данных МВД России появилась информация об объявлении в розыск Зеленского. Там говорилось, что политика разыскивают по статье Уголовного кодекса. В базе ведомства указывается место рождения Зеленского — город Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

Позже в российском МВД пояснили, что решения об объявлении в розыск нескольких бывших и нынешних украинских политиков и чиновников принимались Следственным комитетом и его территориальными подразделениями. Таким образом в ведомстве объяснили появление данных президента Украины и других чиновников в базе министерства.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, российские правоохранительные органы выполняют работу, которую должны делать. При этом он не стал уточнять, возможны ли после этого переговоры с нынешним руководством страны.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.