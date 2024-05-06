Решения об объявлении в розыск нескольких бывших и нынешних украинских политиков и чиновников принимались Следственным комитетом России и его территориальными подразделениями, сообщили в пресс-службе МВД России. Таким образом в ведомстве объяснили появление данных президента Украины Владимира Зеленского и других чиновников в базе министерства.

Распространяется информация о том, что МВД России объявило в розыск ряд бывших и действующих государственных деятелей Украины. В ведомстве уточнили, что МВД России является техническим исполнителем, который на своем интернет-ресурсе по инициативе различных следственных органов, органов дознания и судебных органов размещает и удаляет сведения о лицах, находящихся в розыске, — говорится в публикации.

Ранее в базе данных МВД России появилась информация об объявлении в розыск Зеленского. Там говорилось, что политика разыскивают по статье Уголовного кодекса. Кроме того, в базе ведомства указывается место рождения Зеленского — город Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

Позднее об объявлении в розыск украинского лидера высказался глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, этим Россия дала политику четкий сигнал, что он для страны «чистой воды преступник».

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