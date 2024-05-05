Рогов объяснил, что означает объявление Зеленского в розыск Рогов: объявлением Зеленского в розыск Россия послала сигнал, что он преступник

Фото: МО Украины

Владимир Зеленский

Объявлением Министерством внутренних дел России в розыск президента Украины Владимира Зеленского ему послали четкий сигнал, что он для России «чистой воды преступник» и никто с украинским лидером в РФ не намерен вести переговоры, заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он считает, что объявление «хриплого диктатора» в розыск является правильным решением, передает РИА Новости.

Объявление хриплого диктатора в розыск — это четкий сигнал с нашей стороны, что с ним никто вести переговоры не намерен, так как он для нас чистой воды преступник, — сказал он.

МВД объявило Зеленского в розыск 4 мая, данные украинского президента появились в базе российского ведомства. В основаниях указано, что его разыскивают по статье УК, но по какой конкретно — не говорится. В базе также указывается место рождения Зеленского — город Кривой Рог Днепропетровской области.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков предположил, что Зеленского внесли в разыскной реестр за приказы обстреливать такие мирные города как Донецк и Белгород. По его словам, украинского лидера обвиняют по статье за преступления перед человечеством и братоубийственный вооруженный конфликт, который он развязал вместе с НАТО.