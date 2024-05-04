Названы преступления, за которые Зеленский объявлен в розыск в России Цеков: Зеленского объявили в розыск за огонь по Донецку и Белгороду

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Владимир Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского объявили в розыск в России за приказы обстреливать такие мирные города как Донецк и Белгород, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, украинского лидера обвиняют по статье за преступления перед человечеством и братоубийственную войну, которую он развязал вместе с НАТО, когда привел Альянс на Украину.

Цеков напомнил, что Киев проводит антироссийскую политику с 1991 года, как только развалился СССР. Ему помогает НАТО своим расширением на восток, добавил он.

Зеленский — преступник и перед украинцами, и перед россиянами. Прежде всего за то, что приказывает ВСУ наносить удары по гражданским объектам. Он прекрасно знает, что в Белгороде страдает мирная инфраструктура. Страдает мирный Донецк, — пояснил депутат.

Ранее стало известно, что МВД России объявило Зеленского в розыск. Его данные появились в базе данных российского ведомства. В основаниях указано, что его разыскивают по статье УК, но по какой конкретно — не говорится. В базе также указывается место рождения Зеленского — город Кривой Рог Днепропетровской области.

До этого сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что президент Украины не имеет права принудительно отправлять граждан на верную смерть под видом мобилизации за лжеидею. По ее мнению, украинцам не за что воевать, а лидер страны предал свой народ.