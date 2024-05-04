МВД РФ объявило в розыск Зеленского

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского объявили в розыск в России. Его данные появились в базе данных МВД РФ. В основаниях указано, что его разыскивают по статье УК, но по какой конкретно — не указывается.

Владимир Александрович Зеленский, 25.01.1978. Разыскивается по статье УК, — говорится в сообщении.

В базе также указывается место рождения Зеленского — город Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Российской Федерации разместило информацию о розыске бывшего руководителя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко. В базе данных ведомства появились соответствующие данные. Розыск украинского гражданина осуществляется в связи с уголовным преступлением. Однако на данный момент конкретная статья Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой ведется розыск, не разглашается.

Также в РФ объявили в розыск бывшего главу Национального банка Украины Степана Кубива. Кроме того, разыскивается экс-министр финансов Украины Александр Шлапак. Ранее им было предъявлено заочное обвинение в финансировании «антитеррористической» операции в Донбассе.