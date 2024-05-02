В России разыскивают экс-главу СБУ МВД РФ объявило в розыск бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко

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Валентин Наливайченко

Министерство внутренних дел Российской Федерации разместило информацию о розыске бывшего руководителя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, сообщает ТАСС. По информации агентства, в базе данных ведомства появились соответствующие данные.

В базе данных МВД РФ также отмечается, что розыск украинского гражданина осуществляется в связи с уголовным преступлением. Однако на данный момент конкретная статья Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой ведется розыск, не разглашается.

Лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявлял, что Наливайченко был в числе организаторов трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. В этом же списке, по его словам, занимавший тогда пост и. о. главы государства Александр Турчинов, бывший глава МВД Арсен Аваков и экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий.

Ранее бывший министр юстиции Украины и экс-член Совета национальной безопасности и обороны Павел Петренко также был объявлен в розыск. Отмечается, что он проходит по уголовной статье.

В конце 2023 года Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение Петренко за преступные решения о начале так называемой антитеррористической операции в Донбассе. В период с 2014 по 2019 год в результате АТО ранены и погибли свыше 2000 человек, в том числе 56 детей, повреждено более 450 объектов инфраструктуры.