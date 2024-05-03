Экс-главу Нацбанка Украины объявили в розыск МВД России объявило в розыск бывшего главу Нацбанка Украины Степана Кубива

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего главу Национального банка Украины Степана Кубива, сообщается в базе ведомства. Кроме этого, разыскивается экс-министр финансов Украины Александр Шлапак. Ранее им было предъявлено заочное обвинение в финансировании так называемой антитеррористической операции в Донбассе.

Степан Иванович Кубив. Дата рождения: 19.3.1962. Разыскивается по статье УК, — говорится в базе МВД.

До этого российское МВД объявило в розыск секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко. По данным ведомства, его ищут по уголовной статье. Другие подробности МВД не предоставило. Кроме этого, в связи с уголовным преступлением разыскивается бывший руководитель Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко.

Ранее в России был объявлен в розыск экс-министр юстиции Украины и бывший член Совета нацбезопасности и обороны Павел Петренко. Он проходит по уголовной статье, какой именно — не уточняется. В конце прошлого года Следственный комитет предъявил Петренко заочное обвинение за преступные решения о начале так называемой антитеррористической операции в Донбассе. В период с 2014 по 2019 год в результате АТО были ранены и погибли свыше 2000 человек, в том числе 56 детей, повреждено более 450 объектов инфраструктуры.