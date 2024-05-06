Песков высказался о возможности диалога с объявленным в розыск Зеленским Песков не стал отвечать на вопрос о переговорах с объявленным в розыск Зеленским

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Владимир Зеленский

Российские правоохранительные органы выполняют работу, которую должны, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о том, что МВД РФ объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. При этом Песков не стал уточнять, возможны ли после этого переговоры, передает РИА Новости.

Наши соответствующие ведомства делают то, что они должны делать. Существует большой массив информации, который наши следователи собирают о тех преступлениях киевского режима. В рамках этого ведется работа. Пока больше мне нечего сказать, — уточнил Песков.

Ранее политолог Сергей Марков выразил мнение, что объявление МВД России в розыск экс-лидера Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского говорит о подготовке РФ к обсуждению возможного мирного договора. Он не исключил, что РФ потребует признать все указы обоих государственных деятелей нелегитимными. По его словам, Москва не станет добиваться их выдачи, так как никто на это не пойдет.

Также эксперт предположил, что Кремль начал формировать требования к внутреннему устройству Украины. Марков отметил, что Москва будет настаивать на отмене указа Киева о запрете использования русского языка.