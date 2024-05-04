Названа истинная причина объявления Порошенко и Зеленского в розыск Политолог Марков: розыском Зеленского Россия намекнула на условие переговоров

Объявление МВД России в розыск экс-лидера Украины Петра Порошенко и действующего президента этой страны Владимира Зеленского говорит о подготовке РФ к обсуждению возможного мирного договора, рассказал NEWS.ru политолог Сергей Марков. Он не исключил, что РФ потребует признать все указы обоих государственных деятелей нелегитимными. По его словам, Москва не станет добиваться их выдачи, так как никто на это не пойдет.

Понятно, что требовать их выдачи не будет иметь успеха. Дело в другом. Россия формирует свои требования к возможному будущему мирному договору. Понятно, что он должен включать создание широкой демилитаризованной зоны, признание Украиной Запорожской, Херсонской областей, ЛНР, ДНР и Крыма с Севастополем частями России, как минимум де-факто, прекращение киевской агрессии против них, — считает Марков.

Он предположил, что Кремль начал формировать требования к внутреннему устройству Украины. Марков отметил, что Москва будет настаивать на отмене указа Киева о запрете использования русского языка.

Формируются требования ко внутреннему устройству Украины. Объявленные в розыск люди — преступники, а значит их распоряжение должны быть отменены. Мы потребуем отмены их указов. Например, отменить запрет на использование русского языка, репрессии против православной церкви на Украине и так далее, — подытожил Марков.

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко. Статья, по которой он разыскивается, не уточняется. Должность руководителя Украины Порошенко занимал с 2014 по 2019 год.

До этого Россия объявила действующего президента Украины Владимира Зеленского в розыск. Его карточка появилась в базе данных МВД РФ. В основаниях указано, что его разыскивают по статье УК, но по какой конкретно, не говорится. В базе также указывается место рождения Зеленского — город Кривой Рог Днепропетровской области.

Как пояснил крымский сенатор Сергей Цеков, Зеленского объявили в розыск за приказы обстреливать такие мирные города, как Донецк и Белгород. По его словам, украинского лидера обвиняют в преступлениях против человечества и братоубийственной войне, которую он развязал вместе с НАТО, когда привел Альянс на Украину.