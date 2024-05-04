Порошенко вслед за Зеленским объявили в розыск в России Бывший президент Украины Порошенко объявлен в розыск в России

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Петр Порошенко

МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, соответствующая информация появилась в базе ведомства. Статья, по которой он разыскивается, не уточняется.

Петр Алексеевич Порошенко, 26.09.1965. Разыскивается по статье УК, — говорится в карточке.

Отмечается, что место рождения разыскиваемого — город Болград Одесской области. Должность руководителя Украины Порошенко занимал с 2014 по 2019 год.

Ранее стало известно, что МВД России объявило действующего президента Украины Владимира Зеленского в розыск. Его карточка появилась в базе данных российского ведомства. В основаниях указано, что его разыскивают по статье УК, но по какой конкретно — не говорится. В базе также указывается место рождения Зеленского — город Кривой Рог Днепропетровской области.

Как пояснил сенатор от Крыма Сергей Цеков, Зеленского объявили в розыск в России за приказы обстреливать такие мирные города как Донецк и Белгород. По его словам, украинского лидера обвиняют в преступлениях против человечества и братоубийственной войне, которую он развязал вместе с НАТО, когда привел Альянс на Украину. Цеков напомнил, что Киев проводит антироссийскую политику с 1991 года, как только развалился СССР.