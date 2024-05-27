Военкор Коц объяснил важность взятия под контроль двух сел в зоне СВО Военкор Коц рассказал, как взятие Ивановки и Нетайлово поможет успеху СВО

Фото: МО РФ

Взятие села Ивановка под контроль улучшит тактическое положение российских сил в зоне проведения специальной военной операции, написал в Telegram военкор Александр Коц. По его словам, захват Нетайлово спутало ВСУ карты.

Ивановка — село в Ягодненском сельсовете Купянского района Харьковской области площадью всего 650 квадратных метров и с довоенным населением около 130 человек. Стратегического значения не имеет, однако его освобождение позволяет нам прикрыть с севера населенный пункт Кисловку и одноименную важную железнодорожную станцию. В целом, контроль над Ивановкой улучшает тактическое положение войск, наступающих на Купянск, — объяснил Коц.

Военкор добавил, что село Нетайлово находится в Покровском районе ДНР и ранее в нем жили около 170 человек. Село находится в четырех километрах от опорного пункта ВСУ — Карловки. После Авдеевки украинская сторона планировала выстроить линию обороны по берегу Карловского водохранилища, но атака на Очеретино спутала им карты.

Теперь линия фронта на авдеевском участке фронта проходит по линии Нетайлово-Уманское в 20 километрах к северо-западу от Донецка. Чтобы обезопасить фланги, нужно брать Новопокровское и Новоселовку Первую, — заключил военкор.

Ранее стало известно, что бойцы 9-й бригады Вооруженных сил РФ взяли под контроль поселок Нетайлово в ДНР. Российские солдаты заняли также три лесополосы. Отмечалось, что бойцы Вооруженных сил Украины оставили позиции вместе с вооружением. Также они не смогли удержать участок южнее поселка и продолжили отступление.