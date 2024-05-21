Российские силы взяли под контроль населенный пункт в ДНР «РВ»: российские военные заняли поселок Нетайлово в ДНР

Фото: МО РФ

Бойцы 9-й бригады Вооруженных сил РФ взяли под контроль поселок Нетайлово в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны». Авторы уточнили, что российские солдаты заняли также три лесополосы.

Отмечается, что бойцы Вооруженных сил Украины оставили позиции вместе с вооружением. Также они не смогли удержать участок южнее поселка и продолжили отступление.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Очеретино в ДНР. В Министерстве обороны рассказали, что, помимо этого, российские военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское.

2 мая российские силы взяли под полный контроль населенный пункт Бердычи в ДНР. Село находится в пригороде Авдеевки. Это была ключевая дорога, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ. Как указали в Минобороны, взятие населенного пункта позволит ВС РФ продвигаться в сторону Новоселовки Первой и выйти к реке Волчья, где находится одна из ключевых линий обороны украинских сил.