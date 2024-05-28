Путин пообещал суровый отпор украинским диверсантам Путин: Россия даст суровый отпор при попытках диверсантов проникнуть в страну

Фото: kremlin.ru

На любые попытки диверсантов проникнуть в Россию будет следовать суровый отпор, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеопоздравления по случаю Дня пограничника, передает пресс-служба Кремля. По его словам, организаторы террористических рейдов на российские территории просчитались.

Во многом благодаря решимости пограничников были сорваны неоднократные попытки прорыва на территорию России банд наемников, предателей и диверсионных групп противника. Те, кто планировал эти террористические рейды на нашей земле, просчитались, встретили жесткий и суровый отпор, — подчеркнул российский лидер.

Глава государства выразил уверенность, что пограничники будут также действовать и впредь. Как уточнил Путин, россияне видят в них своих надежных защитников.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о диверсанте, который подорвался на собственном взрывном устройстве. Инцидент произошел в Кировском районе республики. Злоумышленник пытался заложить бомбу на железнодорожных путях, обратил внимание губернатор.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС России ликвидировали диверсионную группу Вооруженных сил Украины в Херсонской области. По его словам, бойцы накрыли противников огнем, когда те попытались высадиться на острове Нестрига.