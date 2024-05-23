В Крыму диверсант подорвался на собственном взрывном устройстве Аксенов: в Кировском районе Крыма диверсант подорвался на собственной бомбе

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Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» сообщил о диверсанте, который подорвался на собственном взрывном устройстве. Инцидент произошел в Кировском районе республики. Диверсант пытался заложить бомбу на железнодорожных путях.

Нес взрывчатку, хотел совершить террористический акт на железной дороге, заложив взрывное устройство. Сдетонировало, — уточнил глава региона.

Глава Крыма отметил, что сотрудники правоохранительных органов вычислили и задержали всех злоумышленников, которые планировали или совершали теракты и диверсии на территории республики. Аксенов выразил благодарность сотрудникам силовых ведомств за работу по обеспечению безопасности жителей полуострова.

18 мая 2023 года в село Козинка Грайворонского района Белгородской области зашла украинская ДРГ. О том, как боролись с диверсантами, почему примирение с Украиной — «сложный вопрос» и что станет победой в СВО, в интервью NEWS.ru рассказал командир отряда теробороны Грайворонского района, глава крестьянско-фермерского хозяйства Сергей Лофицкий.