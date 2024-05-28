Российские военные уничтожили украинского «Краба» залпом из «Града» МО: российские военные уничтожили с помощью «Града» украинскую САУ Krab

Фото: МО РФ

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» ночью уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства Вооруженных сил Украины, сообщили ТАСС в Минобороны России. Там уточнили, что также была ликвидирована живая сила противника, находящаяся в данном квадрате.

Как рассказал старший офицер батареи с позывным Да Винчи, расчеты «Градов» эффективно нейтрализуют украинские опорные пункты, колонны, скопления легкобронированной техники и живой силы. Также артиллеристы наносят удары по САУ и радиолокационным станциям противника.

Разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан» выявили выдвижение, боевую работу вражеской боевой техники и откат в район базирования. На пункт управления артиллерийского дивизиона группировки войск «Запад» были переданы координаты цели, расчет «Града» отработал точно в указанный квадрат, тем самым одна ракета попала точно по САУ Krab, — добавили в ведомстве.

Ранее расчет РСЗО «Ураган» Западной группировки ВС РФ при выполнении огневых задач уничтожил колонну вражеской техники и боевиков ВСУ. В МО информировали, что выявить цель помогла воздушная разведка — с высоты удалось заметить систематические передвижения групп боевиков и военной техники. Операция была проведена на одном из стратегически важных направлений.

Кроме того, расчет 220-мм реактивной системы залпового огня «Ураган» отдельного реактивного дивизиона 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» ночью ликвидировал командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении, заявляли ранее в Минобороны РФ. Артиллеристы применили осколочно-фугасные боеприпасы, обеспечив максимальный урон живой силе противника.