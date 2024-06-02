Стала известна судьба ВСУ после разрешения Запада бить по России Business Insider: ВСУ не хватит разведданных для обнаружения целей в России

Фото: МО Украины

Украина, которая получила от Запада разрешение на удары по российской территории, столкнется с нехваткой поддержки западной разведки для обнаружения целей за линией фронта, сообщает портал Business Insider со ссылкой на экспертов. Кроме того, это не поможет Киеву перехватить инициативу на фронте.

Для этих миссий Украине, вероятно, не хватит поддержки западной разведки, полезной для обнаружения важных целей далеко за пределами линии фронта, — сказано в публикации.

Издание отмечает, что снятие ограничений на применение западного вооружения поможет Украине отражать российские атаки. Однако эксперты отмечают, что Запад с этим опоздал, поскольку ВСУ столкнулись с серьезной нехваткой боеприпасов и живой силы.

Ранее колумнист журнала Foreign Policy, старший научный сотрудник Центра Стимсона Эмма Эшфорд подчеркнула, что у России хватает возможностей и инструментов для эффективного неядерного ответа на попытки эскалации украинского конфликта. По ее мнению, Соединенным Штатам не следует питать иллюзий относительно своей безнаказанности в связи с одобрением ударов по России западным оружием. Москва сможет дать отпор, даже не втягиваясь в масштабную войну с НАТО, резюмировала она.

До этого стало известно, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать против России поставленное Вашингтоном оружие. Киев сможет бить по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области.