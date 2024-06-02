«Спуститься на землю»: на Западе напомнили США о возможностях России FP: Россия способна эффективно ответить на эскалацию на Украине неядерным путем

Фото: МО РФ

У России хватает возможностей и инструментов для эффективного неядерного ответа на попытки эскалации украинского конфликта, заявила колумнист журнала Foreign Policy, старший научный сотрудник Центра Стимсона Эмма Эшфорд. По ее мнению, США не следует питать иллюзий относительно своей безнаказанности в связи с одобрением ударов по России западным оружием, Москва сможет дать отпор, даже не втягиваясь в масштабную войну с НАТО.

У России хватает вариантов для ассиметричного ответа <...> без применения ядерного оружия. Этим ли путем хочет пойти Запад (эскалируя конфликт на Украине. — NEWS.ru)? Вашингтон слепо идет на эскалацию (на Украине. — NEWS.ru.), потому что не хочет спуститься на землю в своих военных целях, — констатировала аналитик.

Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заметил, что западные страны, разрешившие атаковать территорию РФ из оружия, поставляемого Вооруженным силам Украины, похожи на «стаю шакалов». Их может отрезвить лишь ясная угроза ударов по «наиболее ретивым» противникам России, подчеркнул он. Мурадов также уточнил, что речь идет именно о выдвижении ультиматума, а не конкретных действиях.

До этого представитель Пентагона сообщил, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать против России поставленное Вашингтоном оружие. Киев сможет бить по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь пояснил, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России.