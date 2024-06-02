Военный эксперт оценил эффективность тактики атак ВСУ под Харьковом Военэксперт Матвийчук: ВСУ используют старую тактику в боях под Харьковом

Фото: МО Украины

ВСУ на Харьковском направлении не ведут контрнаступление, а наносят огневой контрудар, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, украинским военным подвезли новые боеприпасы и они решили нанести удары атакующим войскам ВС РФ с массированным использованием артиллерии.

Мы можем говорить о возможности контрудара на данном направлении. Поэтому то, о чем говорят наши военкоры, это не наземное контрнаступление, а скорее всего, огневое контрнаступление. То есть ВСУ подвезли какие-то новые боеприпасы, они решили нанести удары нашим атакующим войскам с массированием использованием артиллерии. С помощью кассетных боеприпасов ВСУ минируют территорию, на которую могут зайти наши войска. С точки зрения военной науки это можно охарактеризовать как огневой контрудар. Стоит также отметить, что эта тактика ВСУ не новая, она хорошо нам известна, — сообщил он.

Матвийчук добавил, что контрнаступление — это операция, которой предшествует ряд задач, все они должны быть выполнены, чтобы его действительно могли назвать контрнаступлением. По его мнению, во-первых, атакующий противник должен быть поражен основательно и остановлен, во-вторых, должно быть завершено создание ударной группировки наступления.

Этих целей они достичь не смогли. Кроме того, должно быть огневое и воздушное превосходство. У ВСУ никакого превосходства нет, — резюмировал он.

Ранее военный корреспондент Александр Коц написал, что началась украинская контрнаступательная операция. По его словам, противник сейчас пытается подавить управление группировкой войск «Север» с помощью высокоточного западного оружия.