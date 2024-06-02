«Мне ничего не оставалось»: боец ВС РФ рассказал, как обманул рой дронов Боец ВС РФ Адлер рассказал, что притворился мертвым для обмана роя дронов ВСУ

Фото: МО Украины

Заместитель командира батальона «Кубань Z» с позывным Адлер рассказал, что во время эвакуации тел погибших бойцов смог обмануть операторов украинских дронов, притворившись мертвым. По его словам, он пролежал рядом с телом своего товарища около часа. Его историю опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Адлер пояснил, что во время эвакуации тел российских бойцов добрался до погибшего товарища, который находился прямо у позиций противника. По его словам, внезапно он заметил, как в его сторону надвигается рой вражеских дронов.

Мне уже ничего не оставалось. Я с ним рядом лег, притворился мертвым. Где-то так около часа пролежал. Потом — не знаю, почему, каким чудом, но «птички» (дроны ВСУ. — NEWS.ru) не стали сбрасывать никакие снаряды, покружили и улетели, — рассказал он.

Адлер добавил, что вскоре к нему на помощь подоспели боевые товарищи. Боец признался, что испытал страх, отметив, что считает бесстрашием неправильным. По его мнению, когда человек боится, он становится более боеспособен.

Журналист Владимир Соловьев ранее сообщил, что боец Вооруженных сил РФ при помощи вещмешка уничтожил дрон-камикадзе ВСУ. По его словам, оператор украинского беспилотника пытался найти цель для подрыва, однако ему не удалось выполнить задачу.