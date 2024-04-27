Боец ВС РФ «укротил» вещмешком дрон-камикадзе ВСУ Соловьев показал кадры уничтожения дрона ВСУ бойцом ВС РФ при помощи вещмешка

Фото: МО Украины

Боец Вооруженных сил РФ при помощи вещмешка уничтожил дрон-камикадзе ВСУ, написал в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев. По его словам, оператор украинского беспилотника пытался найти цель для подрыва, однако наткнулся на отважного российского военного.

На кадрах видно, как оператор ВСУ подыскивает жертву. Но выбранный им русский солдат не испугался дрона, а подошел и точным ударом вещмешком сбил его, — говорится в сообщении.

В итоге дрон взорвался, однако солдату удалось выжить. Российский боец получил легкие ранения, констатировал Соловьев.

Ранее Telegram-канал «РаZвед_ДоZор» передавал, что военнослужащий ВС РФ сбил в зоне специальной военной операции на Украине беспилотник противника из дробовика. Канал опубликовал кадры, где видно, как боец ведет огонь по дрону из укрытия, а когда попадает в него, голоса за кадром выражают свое ликование. Где и когда снято видео, не уточнялось.

До этого российский солдат с позывным Хасан сбил 42 украинских беспилотника за шесть месяцев службы в Луганской Народной Республике. На вооружении у него было лишь одно противодронное ружье. В настоящий момент он уволен с военной службы в связи с достижением предельного возраста.