Российский боец сбил украинский дрон из дробовика

Фото: МО РФ

Военнослужащий ВС РФ сбил в зоне специальной военной операции на Украина беспилотник противника из дробовика, сообщает Telegram-канал «РаZвед_ДоZор». Также канал публикует кадры, где видно, как боец ведет огонь по дрону из укрытия, а когда попадает в него голоса за кадром выражают свое ликование. Где и когда снято видео не уточняется.

Ранее сообщалось, что российский солдат с позывным Хасан сбил 42 украинских беспилотника за шесть месяцев службы в ЛНР. На вооружении у него было лишь одно противодронное ружье. В настоящий момент он уволен с военной службы в связи с достижением предельного возраста.

Накануне Министерство обороны России опубликовало видео работы операторов FPV-дронов группировки войск «Запад». На кадрах видно, как бойцы подготавливают беспилотник, выходят на позицию и запускают аппарат в небо. При этом военнослужащие используют VR-очки. По данным российского военного ведомства, это позволяет оператору лучше ориентироваться в пространстве.

До этого стало сообщалось, что российские инженеры создали проект стационарных посадочных вышек «Ладонь», предназначенных для бесконтактного заряда аккумуляторов дронов. После подзарядки беспилотник сможет пробыть в воздухе еще более 20 минут.