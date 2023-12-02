Российский солдат сбил свыше 40 украинских дронов за полгода службы Российский солдат с позывным Хасан за полгода службы посадил 42 украинских БПЛА

Фото: МО РФ

Российский солдат с позывным Хасан сбил 42 украинских беспилотника за шесть месяцев службы в ЛНР, рассказал один из замполитов Центрального военного округа в ходе телемоста с курсантами и профессорско-преподавательским составом Военного университета имени князя Александра Невского. По его словам, на вооружении у солдата было лишь одно противодронное ружье. В настоящий момент он уволен с военной службы в связи с достижением предельного возраста, передает ТАСС.

Выполняя боевые задачи на Краснолиманском направлении на Торском выступе, у меня был один военнослужащий, который сейчас в связи с достижением предельного возраста уволен с военной службы, с позывным Хасан. Данному военнослужащему 53 года, он исполнял обязанности по посадке дронов, у него на вооружении было противодронное ружье. За время своей службы — полгода — он посадил 42 БПЛА, из них 14 — FPV-дроны, — рассказал офицер.

В ходе заседания замполиты также обсудили вопрос повышения мотивации и боевого духа солдат. Они пришли к выводу, что наилучшим средством является личный пример. В связи с этим замполиты часто принимают непосредственное участие в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что военнослужащие отряда специального назначения «Викинг» ликвидировали в ДНР блиндаж ВСУ. Кадры поражения цели были опубликованы в Сети.