Военный эксперт объяснил, почему ВСУ изо всех сил держатся за Волчанск Матвийчук: ВСУ хотят удержать Волчанск, чтобы доказать свою состоятельность НАТО

Фото: МО Украины

Украинские военные пытаются всеми силами удержать город Волчанск, чтобы доказать свою состоятельность НАТО, поделился мнением с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, если ВСУ удастся завоевать какой-то населенный пункт, Киев потребует от Запада еще больше боеприпасов и других необходимых ресурсов.

ВСУ хотят выбить российские подразделения из Волчанска, чтобы таким образом показать свою состоятельность. Если им удастся завоевать какой-то населенный пункт, они будут трубить на весь мир, что они вновь начали наступление благодаря помощи Запада и что они еще способны вести бои. И, соответственно, продолжат просить еще больше боеприпасов, денег и других необходимых ресурсов, чтобы громить Россию, — сказал Матвийчук.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о взятии ВС РФ под контроль примерно 50% города Волчанска. По его словам, ВСУ постоянно пытаются контратаковать.

До этого военный обозреватель полковник в отставке Геннадий Алехин сообщал, что ВС России активно наступают на Волчанск и берут его в клещи с трех сторон. Он предположил, что у украинских войск не получится сдержать этот натиск.