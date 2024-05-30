ВС РФ взяли под контроль почти 50% Волчанска ВГА Харьковской области сообщила о взятии ВС РФ под контроль почти 50% Волчанска

Фото: МО РФ

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о взятии ВС РФ под контроль примерно 50% города Волчанска. По его словам, ВСУ постоянно пытаются контратаковать, передает ТАСС.

ВС РФ заняли в Липцах Харьковской области господствующие высоты, чтобы наносить удары по резервам ВСУ, — приводит агентство комментарий Ганчева.

В Госдуме ранее обозначили сроки взятия под контроль Волчанска и Часова Яра в ДНР. Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий допустил, что это произойдет в ближайшее время. По его словам, населенные пункты являются самыми перспективными целями для взятия.

Депутат отметил, что российская сторона расширяет зону своего влияния рядом с Волчанском и берет под контроль малые населенные пункты, производственные площади, которые построены рядом с городом, где находились укрепрайоны ВСУ.

Виталий Ганчев сообщал, что жители сел Харьковской области, которые переходят под контроль ВС РФ, будут получать российские документы. Глава ВГА имел в виду аттестаты, паспорта и дипломы. По его словам, в Донбассе люди получали паспорта ДНР и ЛНР. Затем граждане переоформляли документы на российские или сразу получали гражданство РФ.