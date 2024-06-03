В российском регионе ввели режим ракетной опасности Гладков: в Белгороде объявлен режим ракетной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгороде объявлена ракетная опасность, заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона призвал граждан укрыться в помещениях со сплошными стенами и не подходить к окнам.

Город Белгород и Белгородский район — РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал он.

Ранее системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью украинский снаряд, выпущенный из реактивной системы залпового огня «Ольха». Пресс-служба Минобороны России информировала, что атака была пресечена 2 июня, около 09:40 мск.

Гладков до этого сообщил о гибели замглавы Корочанского района — секретаря совета безопасности района Игоря Нечипоренко в результате детонации боеприпаса. По его данным, незначительные ранения также получили главы двух сельских поселений. В результате ЧП пострадали глава Корочанского района Николай Нестеров, а также глава Мелиховского сельского поселения Андрей Веденин и глава Шляховского сельского поселения Игорь Шевляков. Всем им оказана помощь, они вернулись на свои рабочие места, отметил губернатор.

До этого глава региона известил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, было сбито несколько воздушных целей. Осколками повреждены дома и автомобили.