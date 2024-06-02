«Запад взбесился»: Додик объяснил передачу Киеву дальнобойных ракет Додик: передача Украине дальнобойных ракет говорит о том, что Запад взбесился

Фото: IMAGO/Global Look Press

Милорад Додик

Передача Украине оружия для нанесения ударов по территории России свидетельствует о том, что Запад буквально взбесился, заявил в интервью РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. По его словам, нужно понимать, что управлять этими ракетами будут не сами украинцы, потребуется участие западных военных.

Первый вопрос — эти ракеты не могут запускать украинские военные, они не обучены управлять ими. Для этого туда должны прибыть французы или немцы. Возникает вопрос — как на это должна смотреть Россия? Уверен, что у РФ стабильная система обороны и ни одна из этих ракет не прорвется. Но это говорит о том, что Запад буквально взбесился, — сказал он.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать против России поставленное Вашингтоном оружие. Киев сможет бить по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области.

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что западные страны, разрешившие атаковать территорию РФ из оружия, поставляемого Вооруженным силам Украины, похожи на «стаю шакалов». Их может отрезвить лишь ясная угроза ударов по «наиболее ретивым» противникам России, подчеркнул он.