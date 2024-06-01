«Стая шакалов»: в Крыму оценили разрешение ВСУ атаковать Россию Мурадов призвал ответить на решение «шакалов», разрешивших ВСУ удары по России

Фото: МО Украины

Западные страны, разрешившие атаковать территорию РФ из оружия, поставляемого Вооруженным силам Украины, похожи на «стаю шакалов», заявил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов. Их может отрезвить лишь ясная угроза ударов по «наиболее ретивым» противникам России, подчеркнул он. Мурадов также уточнил, что речь идет именно о выдвижении ультиматума, а не конкретных действиях.

Стая шакалов, нападающих на медведя, обычно разбегается с визгом, как только пара их разорванных вожаков взлетает в воздух от удара когтистой лапы разъяренного хозяина тайги, — сказал он.

По слова Мурадова, пока российская сторона не ответит Западу предупреждением, то людские потери будут расти и дальше. Кроме того, продолжит повышаться риск ядерного коллапса, считает он.

Ранее представитель Пентагона сообщил, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать против России поставленное Вашингтоном оружие. Киев сможет бить по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. Глава Альянса также подчеркнул, что Блок не планирует отправлять своих военнослужащих на помощь ВСУ.