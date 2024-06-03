Стало известно, сколько раз за сутки ВСУ обстреляли ДНР СЦКК: ВСУ в течение суток 35 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: МО Украины

ВСУ за прошедшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 35 раз, информировала пресс-служба представительства региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно сообщению, украинские военные выпустили по ДНР 92 боеприпаса.

В частности, 20 ударов зарегистрировано на Донецком направлении, отметили представители ведомства. Еще 13 обстрелов зафиксировали на Горловском направлении, один — на Ясиноватском. Ранения получили восемь мирных жителей, констатировали в СЦКК.

Ранее сообщалось, что в поселке Красный Партизан под Ясиноватой в Донецкой Народной Республике был ранен один гражданский. ВСУ 2 июня в 15:50 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата.

Кроме того, после обстрела Донецка со стороны украинских военных погибли пять человек и трое получили ранения, предупреждал глава ДНР Денис Пушилин. По его данным, за сутки по территории региона было выпущено 66 боеприпасов с применением реактивной артиллерии, ствольной артиллерии калибра 155 мм, в том числе кассетного типа, БПЛА-камикадзе. Всего было зафиксировано 22 обстрела.