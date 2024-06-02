В Ясиноватой из-за атаки ВСУ пострадал мирный житель

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В поселке Красный Партизан под Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) был ранен мирный житель, пишет в официальном Telegram-канале Совместный центр контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. ВСУ в 15:50 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника.

В населенном пункте Красный Партизан в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Гагарина ранен мужчина 1955 года рождения, — сказано в сообщении.

В СЦКК заявили о 13 вооруженных атаках по территории ДНР со стороны Вооруженных сил Украины, произошедших с начала суток. Было выпущено всего 29 единиц различных боеприпасов.

После обстрела Донецка со стороны ВСУ погибли пять человек и трое получили ранения, информировал 31 мая глава ДНР Денис Пушилин. По его данным, за сутки по территории региона было выпущено 66 боеприпасов с применением реактивной артиллерии, ствольной артиллерии калибра 155 мм, в том числе кассетного типа, БПЛА-камикадзе. Всего зафиксировано 22 обстрела.

Свыше 9,3 тысячи мирных жителей ДНР погибли с мая 2014 года в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины, заявлял 26 мая Денис Пушилин. Он напомнил о 10-й годовщине начала боевых действий в Донбассе. По его словам, число пострадавших за этот период составило 14,1 тысячи.