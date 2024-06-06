Атака БПЛА на Крым, пожар на нефтезаводе, HIMARS: как ВСУ атакуют РФ 6 июня

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Украинская армия за прошедшие сутки вновь нанесла удары по территории России. Почти два десятка БПЛА были сбиты над РФ в ночь на 6 июня. Пожары произошли на НПЗ в Ростовской области и на нефтебазе под Белгородом в результате прилетов дронов. В Запорожской области увеличилось число пострадавших при обстреле села Новозлатополь. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

19 БПЛА и ракету «Нептун» сбили над тремя регионами РФ

Дежурные средства ПВО ВС РФ уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотников над территорией России. 13 дронов были сбиты над Крымом, еще шесть — над Белгородской областью. Противокорабельную ракету «Нептун» уничтожили над Ростовской областью.

«В течение прошедшей ночи перехвачено и уничтожено 13 украинских БПЛА над территорией Республики Крым, шесть БПЛА над Белгородской областью и одна противокорабельная ракета „Нептун“ над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Губернатор сообщил о пожаре на НПЗ после атаки БПЛА в Ростовской области

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области загорелся после ночной атаки БПЛА, сообщил глава региона Василий Голубев. Огонь охватил площадь 100 квадратных метров.

К тушению пожара были привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. Работы временно приостанавливались из-за повторной атаки дронов ВСУ. Возгорание было полностью ликвидировано около четырех утра.

Информация о пострадавших не поступала. Минобороны России не комментировало сообщения об ударе БПЛА по НПЗ.

Стало известно об ударе БПЛА по нефтебазе в Белгородской области

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере три раза. По данным Минобороны РФ, три украинских беспилотника самолетного типа и четыре реактивных снаряда РСЗО «Ольха» были уничтожены в течение дня. Шесть БПЛА были сбиты над регионом в ночь на 6 июня.

Украинские беспилотники атаковали населенные пункты Горьковский, Безымено, Муром и Грузское, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Села Гора-Подол и Козинка находились под артиллерийским огнем. Несколько многоквартирных и частных домов получили повреждения. Информация о пострадавших не поступала.

По словам губернатора, дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в Старооскольском городском округе в ночь на 6 июня. В результате несколько резервуаров загорелись, взрывной волной выбило окна в здании охраны. Никто не пострадал.

Министерство обороны России не комментировало сообщения Гладкова об ударах ВСУ по региону и нефтебазе.

Смирнов сообщил об ударе дрона по грузовой машине под Курском

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что накануне украинская армия обстреливала населенные пункты Краснооктябрьский, Елизаветовка, Троицкое, Успеновка, Гуево, Горналь, Куриловка, Милаевка, а также пункт пропуска «Суджа». Местные жители не пострадали.

Беспилотники ВСУ, по словам губернатора, атаковали Гордеевку, Обуховку, Снагость, Викторовку, Локоть, Горналь, Краснооктябрьский и Елизаветовку. Никто не пострадал. Газовая труба в районе поселка Краснооктябрьский получила повреждения.

Накануне утром украинский БПЛА атаковал грузовую машину в Гордеевке. Пострадал водитель — житель Брянской области. Его доставили в Рыльскую районную больницу.

Российское военное ведомство сообщило о работе средств ПВО в регионе накануне вечером. По данным Минобороны, дрон самолетного типа был сбит над Курской областью около 17:00 мск.

ВСУ выпустили почти 70 снарядов по ДНР за сутки

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 28 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 17 обстрелов на Донецком направлении и 11 — на Горловском. ВСУ выпустили 68 боеприпасов. Кроме того, регион атаковали беспилотники. Три жилых дома и автобус получили повреждения. Информация о жертвах и пострадавших среди мирного населения не поступала.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Балицкий сообщил о росте числа пострадавших после обстрела Новозлатополя

До 15 человек увеличилось число пострадавших в результате обстрела села Новозлатополь в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий. Он уточнил, что ВСУ били по населенному пункту кассетными боеприпасами и реактивными снарядами РСЗО HIMARS.

«Осколочные ранения разной степени тяжести получили в том числе два сотрудника полиции и три специалиста предприятия „Таврия-Энерго“. Все пострадавшие госпитализированы и получают медицинскую помощь», — написал губернатор в Telegram-канале.

Новозлатополь попал под огонь ВСУ 4 июня. Два жилых дома и несколько автомобилей получили повреждения. В реанимации от полученных ранений скончался пятилетний ребенок.

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