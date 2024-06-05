Водителя грузовика ранило при атаке ВСУ Смирнов: ВСУ атаковали грузовой автомобиль в Курской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали грузовой автомобиль, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его данным, ранение получил водитель машины.

Сегодня в селе Гордеевка Кореневского района украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель машины — житель Брянской области. Он доставлен в Рыльскую районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь. Автомобиль получил значительные повреждения, — уточнил Смирнов.

До этого беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль с людьми недалеко от села Крупец Рыльского района. Три жителя получили ранения и ожоги, их доставили в районную больницу.

Ранее ВСУ открыли огонь по объектам в Курской области, противник использовал реактивную систему залпового огня «Ольха». В Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку. В небе над регионом были сбиты четыре вражеских реактивных снаряда.

Также военные ВС РФ уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном. В министерстве отметили, что целью проникшего на территорию региона дрона ВСУ было совершение террористической атаки.