ВС РФ за сутки уничтожили сотни целей ВСУ: новости СВО на утро 6 июня

Фото: МО РФ

Российские военные за сутки уничтожили 400 выявленных целей Вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук. В частности, огневое поражение было нанесено трем пунктам управления и более 120 позициям полевой артиллерии.

Около 40 ударов нанесла российская оперативно-тактическая и армейская авиация, отметил Савчук. Военные операции проводились в районах Карловки, Новоалександровки и Прогресса, констатировал он.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 5 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Пожар вспыхнул на нефтебазе под Белгородом после атаки дрона ВСУ

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины при ударе по нефтебазе на территории Старооскольского городского округа спровоцировал пожар, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, на объекте загорелся один из резервуаров. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров, четырьмя пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован, отметил глава региона.

Украинский дрон атаковал НПЗ в Ростовской области

Новошахтинский нефтеперерабатывающий в Ростовской области завод загорелся из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. По его словам, информации о пострадавших нет.

Голубев уточнил, что огонь распространился на площади 50 квадратных метров. К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники.

В США ужаснулись похищениям украинцев для отправки на фронт

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) сравнила мобилизацию на Украине с похищением людей. Она заявила в интервью журналисту Алексу Джонсу, что это просто душераздирающее зрелище, потому что молодых мужчин буквально «вырывают из домов, отрывают от родителей и от матерей».

Фото: МО Украины

Украине пообещали очередной пакет помощи от США

Правительство США может анонсировать выделение нового пакета военной помощи Украине уже на этой неделе, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. По информации журналистов, размер поставки оценивается в $225 млн.

Вашингтон, вероятно, объявит о передаче вооружения на мероприятии по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня, отметили представители СМИ. На праздновании президент США Джо Байден планирует встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, говорится в статье. При этом неизвестно, какие вооружения могут быть включены в пакет.

На Западе заявили, что «мирный саммит» Зеленского терпит крах

Саммит президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарии на грани провала, поскольку многие страны мира отказались присутствовать на нем, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. По его словам, западные союзники не высказывают желания участвовать в мероприятии и даже глава Штатов Джо Байден — самый близкий партнер Киева — отказался приехать, сославшись на дела предвыборной кампании.

Стало известно об уничтожении грузовика с западными ракетами

В Николаевской области Украины в начале июня подорвали грузовик, который перевозил ракеты западного производства, передает ТАСС со ссылкой на координатора местного подполья Сергея Лебедева. По его словам, в результате были уничтожены шесть реактивных боеприпасов. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.

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