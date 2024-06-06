«Похищают и на передовую»: конгрессвумен ужаснула мобилизация на Украине Конгрессвумен Тейлор-Грин: на Украине похищают людей и отправляют воевать

Фото: МО Украины

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) сравнила мобилизацию на Украине с похищением людей. Она заявила в интервью журналисту Алексу Джонсу, что это просто душераздирающее зрелище, потому что молодых мужчин буквально «вырывают из домов, отрывают от родителей и от матерей».

Этих молодых людей похищают. Их просто-напросто похищают и отправляют на передовую, чтобы сражаться с Россией. Это душераздирающе, — констатировала она.

Ранее стало известно, что на Украине местные военкоматы (ТЦК) начали мобилизовывать кришнаитов. Политолог Сергей Марков информировал, что в стране нет возможности избежать призыва по религиозным соображениям.

До этого министр юстиции Украины Денис Малюська известил, что Киев формирует штурмовые отряды из мобилизуемых преступников. Это будут монолитные подразделения, которые не будут смешиваться с другими военнослужащими, отметил он.

Кроме того, украинские СМИ писали, что в Одессе мобилизовали мужчину с олигофренией и пороком сердца. Инвалида сразу доставили в сборный пункт, где он прошел экспресс-медкомиссию. В итоге его признали годным к службе в Вооруженных силах Украины.