На Украине мобилизовали мужчину с олигофренией и пороком сердца

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На Украине мобилизовали мужчину с олигофренией и пороком сердца, сообщает издание «Страна.ua». Отмечается, что инвалида задержали в Одессе и сразу доставили в сборный пункт, где он прошел экспресс-комиссию. В итоге его признали годным к службе в Вооруженных силах Украины.

В ТЦК отметили, что молодой человек не предоставил никаких документов, подтверждающих его особенное состояние здоровья. Также в комиссии уточнили, что граждан легкой степенью олигофрении могут признавать годными к военной службе в тыловых частях ВСУ.