Умершему спортивному журналисту в Киеве вновь прислали повестки Умершему журналисту Франкову в Киеве вновь прислали повестки

Фото: Myakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Умершему в октябре 2023 года украинскому спортивному журналисту Артему Франкову в Киеве пришли две повестки с требованием явиться на медосмотр, сообщило издание «Страна.ua». Их отправил Оболонский районный территориальный центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Первый раз Франкову присылали повестку в апреле текущего года. В Оболонском ТЦК объяснили, что подобные случаи уже были зафиксированы, они не единичны. Причиной является нежелание граждан обновлять вовремя свои персональные данные, добавили в центре. Помимо этого, неверную информацию могут предоставлять другие государственные реестры.

Принятие закона об ужесточении мобилизации на Украине было условием для новых поставок оружия Киеву странами НАТО, заявил ранее дипломатический источник в Брюсселе. Он пояснил, что западные союзники Украины посчитали передачу вооружения целесообразным только при наличии обученного военного персонала в стране.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Основная часть норм вступила в силу через месяц после его подписания — 16 мая. 11 апреля закон об ужесточении мобилизации приняла Верховная рада. За документ проголосовали 283 парламентария.