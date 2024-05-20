Известного баскетболиста мобилизовали после попытки покинуть Украину Баскетболиста Заплотинского задержали на границе Украины и мобилизовали в ВСУ

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Сотрудники пограничной службы Украины задержали ведущего баскетболиста клуба «Киев-Баскет» Вадима Заплотинского при попытке незаконно пересечь государственную границу, сообщил бывший президент Федерации баскетбола Киева Макс Сергеев на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, впоследствии 26-летнего спортсмена передали территориальному центру комплектования (аналог военкоматов) и мобилизовали.

Был задержан пограничной службой [Украины]. Потом знакомство с ТЦК и переезд в учебный центр десантно-штурмовых войск, — написал он.

Украинский портал Sport.ua со ссылкой на источник подтвердил информацию о мобилизации Заплотинского. Собеседник издания уточнил, что это произошло 12 мая.

Издание «Страна.ua» ранее сообщило, что во всей Украине территориальные центры комплектования передали в полицию запросы на розыск 94,5 тысячи уклонистов. Больше всего обращений (38 282 заявления) подано за четыре месяца в Днепропетровской области. Найдено и доставлено в ТЦК лишь 5511 человек.

Также стало известно, что правительство Украины было вынуждено начать жесткую мобилизацию в стране на фоне усталости и падения морального духа среди населения. При этом сама кампания по пополнению войск становится все менее популярной в стране.