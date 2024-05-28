В новые штурмовые отряды ВСУ наберут мобилизуемых преступников Минюст: Киев создаст штурмовые отряды ВСУ целиком из мобилизуемых преступников

Фото: МО Украины

Киев сформирует штурмовые отряды из мобилизуемых преступников, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире единого украинского новостного телемарафона. Он уточнил, что это будут монолитные подразделения, которые не будут смешиваться с другими военнослужащими.

То есть это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими, — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, позволяющий призывать на службу в ВСУ мужчин, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Документ представлен на сайте Верховной рады. По информации украинских СМИ на 25 мая, для службы в ВСУ из тюрем было освобождено уже около 350 человек, однако было неясно, в каких родах войск планировалось их задействовать. Порядка трех тысяч заключенных уже подали заявления на вступление в армию.

До этого Зеленский подписал еще один законопроект, связанный с мобилизацией на Украине. Речь идет об увеличении штрафов для мужчин, уклоняющихся от воинской службы. Согласно проекту, он составит до 25,5 тысячи гривен. Штраф назначается за неявку по повестке в военкомат, а также за необновление учетных данных.