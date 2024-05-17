Зеленский решил «прижать» уклонистов гривной Зеленский повысил штрафы для уклонистов от воинской службы до 25,5 тысячи гривен

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

На Украине увеличили штрафы для мужчин, уклоняющихся от воинской службы, до 25,5 тысячи гривен, сообщается на сайте Верховной рады. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

Согласно принятому законопроекту, штрафы назначаются за неявку по повестке в военкомат или необновление учетных данных. Минимальное взыскание оценивается в 17 тысяч гривен. Также закон предусматривает блокировку банковских счетов, если гражданин своевременно не внесет оплату штрафа. При этом закон наделяет территориальные центры комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата) правом выносить соответствующие постановления без личного присутствия гражданина. До сих пор санкция для уклонистов достигала чуть более 3,3 тысячи гривен.

Ранее депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук рассказал, что на Украине могут запустить процедуру блокировки счетов уклонистов и наложения взысканий на их имущество. По его словам, Киев допускает, что в стране возникнет ситуация, когда граждане массово откажутся оплачивать штрафы за уклонение от мобилизации.

9 мая Владимир Зеленский подписал принятые Верховной радой законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Оба статуса будут действовать еще 90 суток.