На Украине допустили запуск процедуры массовой блокировки счетов уклонистов Депутат Осадчук: на Украине запустят процедуру блокировки счетов уклонистов

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На Украине могут запустить процедуру блокировки счетов уклонистов и наложения взысканий на их имущество, сообщил депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук. По его словам, которые приводит агентство УНИАН, Киев допускает, что в стране возникнет ситуация, когда граждане массово откажутся оплачивать штрафы за уклонение от мобилизации.

Скорее всего, у нас будет массовая ситуация, когда эти штрафы не будут оплачены гражданами, потому что у них просто может не быть денег или они не захотят это делать. И, конечно, тогда включается процедура исполнительного производства, — сказал он.

Осадчук добавил, что закон об увеличении штрафов и ужесточении уголовной ответственности для уклонистов, вступит в силу «где-то до конца мая». Точные сроки он не назвал.

О принятии закона об увеличении штрафов и ужесточении уголовной ответственности для уклонистов 9 мая сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. По его словам, авторы документа внесли в него смягчающие поправки и убрали много «негативных норм». При этом блокировка банковских счетов в случае неуплаты штрафа все так же допускается.

Закон вводит штрафы от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен (от $431 до $637) за неявку в военкомат по повестке или необновление учетных данных. При этом документ наделяет территориальные центры комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата. — NEWS.ru) правом выносить соответствующие постановления без личного присутствия гражданина. За неуплату штрафа грозит взыскание и арест счетов.