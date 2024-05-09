На Украине увеличили штрафы за уклонение от мобилизации Рада приняла закон об увеличении штрафов за уклонение от мобилизации на Украине

Фото: МО Украины

Верховная рада Украины приняла закон об увеличении штрафов и ужесточении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, авторы документа внесли в него смягчающие поправки и убрали много «негативных норм». При этом блокировка банковских счетов в случае неуплаты штрафа все так же допускается.

Парламент проголосовал в целом [за законопроект] «О внесении изменений в уголовный кодекс и кодекс об административных правонарушениях за нарушение мобилизации, — написал он.

Закон вводит штрафы от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен (от $431 до $637) военкомат по повестке или необновление учетных данных. При этом документ наделяет территориальные центры комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата. — NEWS.ru) правом выносить соответствующие постановления без личного присутствия гражданина. За неуплату штрафа грозит взыскание и арест счетов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее внес в Верховную раду законопроекты о продлении на 90 дней военного положения и всеобщей мобилизации с 14 мая. Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине введены 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались.