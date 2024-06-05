Стало известно об уничтожении грузовика с западными ракетами ВСУ Подполье: под Николаевом уничтожен грузовик с западными ракетами ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СУ-35 ВКС России

В Николаевской области Украины в начале июня уничтожили грузовик, который перевозил ракеты западного производства Вооруженных сил Украины, передает ТАСС со ссылкой на координатора местного подполья Сергея Лебедева. По его словам, в результате были уничтожены шесть реактивных боеприпасов. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.

В первых числах июня зафиксирован большой взрыв после попадания по грузовику в районе села Красное Поле под Николаевом. Как сообщили наши люди, грузовик с ракетами шел. Шесть длинных ракет, — сообщил Лебедев.

Ранее Сергей Лебедев заявлял со ссылкой на данные агентуры, что украинские подразделения задействуют для запуска беспилотных летательных аппаратов аэродром в Николаевской области. По его словам, в Кульбакино взлетают и садятся беспилотники турецкого производства типа Bayraktar.

До этого он рассказал, что Вооруженные силы России нанесли удар по скоплению живой силы украинской армии в селе Зарожном Харьковской области. По его словам, подразделения ВСУ нагло расположились на дачах граждан, не спросив у них разрешения. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало. Он уточнил, что группу ВСУ должны были перебросить на усиление под Волчанск. По его словам, российская армия сорвала подход живой силы и подвоз боекомплекта благодаря своевременной работе сопротивления.