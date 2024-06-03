Подполье: ВС РФ ударили ракетами по «нагло расположившимся» на дачах ВСУ Подполье сообщило об ударе ВС РФ по расположившимся на дачах под Харьковом ВСУ

Фото: МО РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России нанесли удар по скоплению живой силы украинской армии в селе Зарожном Харьковской области. По его словам, подразделения ВСУ нагло расположились на дачах граждан, не спросив у них разрешения. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Около двух часов дня армия России нанесла ракетный удар по селу Зарожному, по месту дислокации ВСУ. Прилет был в стороне дачных участков, где без согласия владельцев нагло расположились ВСУ. Как сообщают наши товарищи из Харькова, около 30 погибших вээсушников и более пяти десятков раненых, — сообщил Лебедев.

Координатор подполья уточнил, что группу ВСУ должны были перебросить на усиление под Волчанск. По его словам, российская армия сорвала подход живой силы и подвоз боекомплекта благодаря своевременной работе сопротивления.

Ранее Лебедев сообщал, что Вооруженные силы РФ нанесли несколько ударов по винзаводу «Оливия» в поселке городского типа Парутино в Николаевской области. По его словам, там базировались ВСУ и оттуда велась атака из РСЗО HIMARS, предположительно, по Херсонской области и Крыму. В Минобороны РФ информацию не комментировали.