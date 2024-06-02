Российские силы ударили по месту базирования HIMARS на Украине Подпольщик Лебедев сообщил об ударах по военному объекту ВСУ под Николаевом

Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ нанесли несколько ударов по винзаводу «Оливия» в поселке городского типа Парутино в Николаевской области, пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева. По его словам, там базировались ВСУ и оттуда велась атака из РСЗО HIMARS, предположительно, по Херсонской области и Крыму. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Около двух часов ночи серия из пяти ударов пришлась по винзаводу в Парутино, на территории винзавода расположились военные со своей техникой и боекомплектом. По данным нашей агентуры, в районе Парутино часто слышна и видна работа HIMARS, который запускает дальнобойные ракеты в сторону Херсонской области и, возможно, на Крым, — отметил Лебедев.

Подпольщик также уточнил, что после взрыва на винзаводе в Парутино приехали скорые и Служба безопасности Украины. Выезд из населенного пункта заблокировали, а местных жителей начали досматривать и проверять их телефоны, добавил он.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина во время массированной атаки по энергетическим объектам потеряла крупнейшее в мире хранилище природного газа. По его словам, этот день стал для Киева «очень и очень плохим». Минобороны России эту информацию не комментировало.