«Очень и очень плохой день»: на Западе раскрыли крупнейшую потерю Украины Эксперт Меркурис: на Украине ликвидировали крупнейшее в мире хранилище газа

Фото: МО Украины

Украина во время массированной атаки по энергетическим объектам потеряла крупнейшее в мире хранилище природного газа, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. По его словам, этот день стал для Киева «очень и очень плохим». Минобороны России эту информацию не комментировало.

Помимо атаки на остатки теплоэнергетической системы, которая и без того уже серьезно повреждена, похоже, конкретной целью также стало крупное подземное хранилище природного газа, где хранит газ и ЕС. Судя по всему, оно было построено еще Советским Союзом, и это, безусловно, самый большой комплекс для хранения газа в Европе и, думаю, даже во всем мире, — объяснил Меркурис.

Аналитик уточнил, что украинская сторона может легко скрыть реальное количество сбитых ракет, но умалчивать о последствиях ликвидации энергетических объектов сложнее или практически невозможно.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о новой массированной атаке, которой подверглись со стороны ВС России энергетические объекты республики. По его словам, были атакованы объекты генерации. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. По данным Галущенко, под огнем оказались контролируемые Киевом части Запорожской области и ДНР, Днепропетровская, Кировоградская и Ивано-Франковская области.