Подполье раскрыло базу ВСУ для запуска Bayraktar Подпольщик Лебедев: ВСУ задействуют аэродром в Николаевской области под БПЛА

Фото: Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Украинская армия задействует для запуска беспилотников аэродром в Николаевской области, сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев. По его данным, в Кульбакино взлетают и садятся дроны типа Bayraktar, передает ТАСС.

Теперь аэродром в Кульбакино начали использовать под БПЛА. Да не простые, по данным нашей агентуры, там взлетают и садятся БПЛА серьезного типа, Bayraktar, — отметил Лебедев.

Ранее Сергей Лебедев рассказал, что Вооруженные силы России нанесли удар по скоплению живой силы украинской армии в селе Зарожном Харьковской области. По его словам, подразделения ВСУ нагло расположились на дачах граждан, не спросив у них разрешения. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Координатор подполья уточнил, что группу ВСУ должны были перебросить на усиление под Волчанск. По его словам, российская армия сорвала подход живой силы и подвоз боекомплекта благодаря своевременной работе сопротивления.

Также Лебедев рассказал, что в порту Одессы были поражены средний разведывательный корабль и катер «Голая пристань» Военно-морских сил Украины. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Источники Лебедева сообщили, что степень повреждения кораблей им неизвестна, но взрыв был слышен за несколько километров. По данным подпольщиков, на место атаки прибыло большое количество машин скорой помощи.