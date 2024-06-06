НПЗ в Ростовской области вспыхнул из-за атаки беспилотника Голубев: на Новошахтинском НПЗ начался пожар из-за атаки БПЛА

Фото: МО Украины

Новошахтинский нефтеперерабатывающий в Ростовской области завод загорелся из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. По его словам, информации о пострадавших еще нет.

В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется, — написал он.

Голубев уточнил, что огонь распространился на площади 50 квадратных метров. К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники.

Работы были приостановлены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние. Готовится применение пожарного поезда, — добавил он.

Ранее стало известно, что в городе Новошахтинск Ростовской области прозвучали взрывы на фоне работы ПВО. Местные жители заметили пожар в районе местной нефтебазы. Минобороны не комментировало информацию.

До этого в Новой Каховке из-за минометного обстрела Вооруженных сил Украины начался сильный пожар на лесопилке. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что возгорание удалось ликвидировать. На опубликованных кадрах видно мощное пламя, охватившее промышленное здание. Судя по видео, одно из строений полностью сгорело.